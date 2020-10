Covestro-Aktie im Plus: Moody's bekräftigt Covestro-Rating mit Baa2 - Credit Suisse senkt Bewertung

Das Langfristrating des Werkstoffherstellers liege weiter Baa2, teilte Moody's mit. Der Ausblick für alle Ratings sei negativ. Moody's reagiert damit auf die am Mittwoch angekündigte Milliardenübernahme des Geschäfts mit nachhaltigen Beschichtungsharzen des niederländischen Chemiekonzerns DSM. Unter anderem reduziere Covestro durch den Deal seine Abhängigkeit von den beiden anderen Sparten.

Credit Suisse senkt Covestro auf 'Neutral' und Ziel auf 46 Euro

Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Covestro von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 51,50 auf 46,00 Euro gesenkt. Analyst Chris Counihan passte seine Schätzungen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an die Übernahme des Geschäfts mit harzbasierten Farben und Anstrichen der niederländischen DSM an. Der Zukauf erscheine teuer und müsse zu einem Abschlag teilweise in Aktien finanziert werden. Die beabsichtigten Synergien seien ohne eine zyklische Erholung ambitioniert.

Am Donnerstag ging es für die Covestro-Aktie im XETRA-Handel letztlich um 0,24 Prozent nach oben auf 42,45 Euro.

