Covestro-Aktie in Grün: Covestro wird mit Blick aufs Geschäftsumfeld optimistischer

Aktuell sehe es besser aus als noch vor einigen Wochen, bestätigte ein Unternehmenssprecher am Mittwoch auf Anfrage mit Blick auf das Geschäftsumfeld. Grundsätzlich habe das Ziel eines Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 100 bis 150 Millionen Euro im ersten Quartal aber Bestand, nach 806 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Zuvor hatte Analyst Markus Mayer von der Baader Bank erklärt, dass das Unternehmen das Ziel mittlerweile als konservativ ansehe. Die Zahlen für das Auftaktquartal wird der Kunststoffkonzern am 28. April vorlegen.

Wie Analyst Mayer in einer aktuellen Studie erneut betonte, finde der Lagerbestandsabbau durch die Kunden des Kunststoffkonzerns so langsam ein Ende. Diese Erwartung habe eine Investorenveranstaltung untermauert. Zudem scheine der Konzern im Rahmen des laufenden Effizienzprogramms mehr gespart zu haben, als gemeinhin am Markt erwartet werde.

Die gesamte Branche leidet vor allem seit vergangenen Herbst unter einer schwachen Nachfrage. Wegen Lieferengpässen hatten viele Kunden zuvor die Lager stark aufgefüllt. In dieser Situation brach dann die Konsumlaune ein, die Menschen wurden angesichts hoher Inflation und ungewisser Wirtschaftsaussichten vorsichtiger bei Anschaffungen.

Im XETRA-Handel notiert die Covestro-Aktie zeitweise 1,46 Prozent höher bei 37,49 Euro.

