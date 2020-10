Covestro blickt optimistischer auf 2020 - Covestro-Aktie profiiterti

Angesichts anziehender Verkaufsmengen und höheren Kosteneinsparungen dürfte 2020 ein Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von ungefähr 1,2 Milliarden Euro erzielt werden und damit mehr als von Analysten im Durchschnitt aktuell erwartet, wie Covestro am Freitagnachmittag überraschend in Leverkusen mitteilte. Bislang ging Konzernchef Markus Steilemann von 0,7 bis 1,2 Milliarden Euro operativem Ergebnis aus. Im dritten Quartal erzielte der DAX -Konzern auf Basis vorläufiger Zahlen ein Ebitda von 456 Millionen Euro. Die Aktien legten auf die Nachricht hin etwas zu.

Covestro-Aktien steigen nach optimistischerer Gewinnprognose

Positiv haben Anleger am Freitagmittag auf optimistischere Aussagen von Covestro zum laufenden Jahr reagiert. Die Aktien des Spezialchemiekonzerns legten via XETRA um 0,8 Prozent auf 45,57 Euro zu. Im Tageshoch betrug das Plus 2,2 Prozent. Kurzzeitig war der XETRA-Handel wegen starker Ausschläge unterbrochen worden.

Das Unternehmen rechnet nach vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal mit einem operativen Gewinn (Ebitda) von ungefähr 1,2 Milliarden Euro. Bislang lautete die Prognosespanne auf 700 Millionen bis 1,2 Milliarden Euro. Der Analystenkonsens beläuft sich auf gut eine Milliarde Euro.

