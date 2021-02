Covestro erfüllt Erwartungen - 2021 wieder auf Vor-Pandemie-Niveau

Covestro hat nach einer Aufholjagd im Schlussquartal die in der Corona-Krise verlorenen Gewinne teilweise wieder aufgeholt.

Der Werkstoffhersteller verdiente im Gesamtjahr operativ (EBITDA) 1,472 Milliarden Euro - 8,2 Prozent weniger als 2019. Damit wurden die Analystenerwartungen und die eigene Prognose erfüllt. Allein 637 Millionen Euro EBITDA erzielte Covestro im Schlussquartal, 359 Millionen mehr als im Vorjahr.

Unter dem Strich blieben 459 Millionen Euro und damit 16,8 Prozent weniger als vor einem Jahr. Gleichwohl sollen die Aktionäre 1,30 Dividende bekommen - das sind 10 Cent mehr als für das Vorjahr. Mit Blick auf die Pandemie hatte Covestro die Ausschüttung im vergangenen Jahr kurzerhand halbiert. Künftig sollen in jedem Jahr 35 bis 55 Prozent des Nettogewinns als Dividende ausgeschüttet werden, kündigte Covestro an. Die geplante Dividende für das abgelaufene Jahr liegt damit am oberen Ende dieser Spanne.

Für 2021 peilt das Unternehmen aus Leverkusen Ergebniszahlen über dem Vor-Pandemie-Niveau an. So soll das EBITDA zwischen 1,7 und 2,1 Milliarden Euro liegen. 700 bis 780 Millionen davon will Covestro bereits im ersten Quartal erwirtschaften.

Ab dem zweiten Quartal wird das Geschäft mit nachhaltigen Beschichtungsharzen des niederländischen Wettbewerbers DSM zum Ergebnis beitragen, dessen Übernahme Covestro im vergangenen September klargemacht hatte. Rund 6 Prozentpunkte des mit 10 bis 15 Prozent angepeilten Absatzwachstums im Kerngeschäft für 2021 entfallen darauf.

FRANKFURT (Dow Jones)