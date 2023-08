Covestro holt neuen Finanzchef von der Metro

LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Nach monatelanger Suche hat der Kunststoffkonzern Covestro einen Nachfolger für Finanzchef Thomas Toepfer präsentiert. Christian Baier, der die Finanzen des Großhändlers Metro leitet, werde ab dem 1. Oktober 2023 Finanzchef von Covestro, teilte der Dax (DAX 40)-Konzern am Montag mit. Bereits Mitte Februar war bekannt geworden, dass Toepfer den Konzern Ende August vorzeitig verlassen und in gleicher Position zum Flugzeugbauer Airbus (Airbus SE (ex EADS)) wechseln wird. Im September wird Covestro-Chef Markus Steilemann übergangsweise auch das Finanzressort führen.

Der 46-jährige Baier hatte den Angaben zufolge seit 2011 verschiedene Führungspositionen bei der Metro inne und ist seit 2016 Mitglied des Vorstandes des Unternehmens. Davor sei er unter anderem von 2006 bis 2011 beim Finanzinvestor Permira tätig gewesen. Die Metro hatte über das Ausscheiden ihres Finanzchefs Mitte Juni informiert./mis/jha/