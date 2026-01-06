BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
|
06.01.2026 22:32:00
Covid-19: Bayer verklagt Biontech und Pfizer wegen Patenten für Impfstoffe
Der Pharmakonzern Bayer wirft Pfizer, Biontech und Moderna vor, bei ihren Covid-19-Impfstoffen eine patentierte mRNA-Technologie der Bayer-Tochter Monsanto genutzt zu haben. Auch gegen Johnson & Johnson läuft eine Klage.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Nachrichten zu BioNTech (ADRs)
Analysen zu Bayer
|07.01.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.25
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Bayer Equal Weight
|Barclays Capital
|02.12.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
