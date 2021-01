COVID-19-Gedenkgottesdienst des designierten US-Präsidenten Joe Biden: Empire State Building erleuchtet die Stadt mit rotem Herzpochen

Die Musik-Licht-Show ist mit Alicia Keys' Hymne „Empire State of Mind" synchronisiert und wird im Radiosender Z100 von iHeartMedia New York sowie in der iHeartRadio App gespielt

NEW YORK, 13. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Das Empire State Building gab heute seine Teilnahme an dem Plan des designierten Präsidenten Biden bekannt, mit seiner berühmten Herzschlagbeleuchtung den Todesopfern der COVID-19-Pandemie zu gedenken. In der Zeit, in der New York besonders hart von der Pandemie getroffen war, pochte das Empire State Building mehrere Monate lang als Zeichen der Solidarität mit und Unterstützung für die Millionen von Menschen, die von COVID-19 betroffen waren, ganz besonders für die Rettungskräfte, die in der ersten Welle der Pandemie im Einsatz waren.

Die weltweite Resonanz darauf hat bewiesen, dass das Empire State Building ein internationales Symbol und eine Ikone der Stadt New York ist. Jeden Abend um 21 Uhr zeigte das Empire State Building eine Lichtshow, begleitet von Alicia Keys' Hymne „Empire State of Mind", während der Song vom Radiosender Z100 von iHeartMedia New York synchron dazu gespielt wurde. Am Abend des 19. Januar ab 17:30 Uhr bis 2 Uhr morgens wird der rote Herzschlag abermals zu sehen sein, begleitet von Alicia Keys' Hymne und der dazugehörigen Lichtshow. Die Hymne wird sowohl auf dem Gebäude als auch im Radiosender Z100 von iHeartMedia New York und in der iHeartRadio-App um 21 Uhr zu hören sein, um den Gedenkgottesdienst des designierten Präsidenten Biden zu begleiten. Es werden Kirchenglocken läuten und landesweit werden Türme und Wahrzeichen als Zeichen der Einheit und des Gedenkens leuchten.

„New York City hat stets und wird immer die Hoffnung und Widerstandsfähigkeit unserer großartigen Stadt und ihrer Bürger symbolisieren. Die letzten Monate haben uns noch stärker gemacht, und das Empire State Building ist hier und heißt alle wieder willkommen", erklärte Anthony E. Malkin, Vorsitzender, Präsident und CEO des Empire State Realty Trust. „Die Aussichtsplattformen des Empire State Building wurden im Juli wiedereröffnet und hießen unter Sicherheitsmaßnahmen wieder Besucher willkommen. Wir sind weiterhin das nationale und internationale Symbol für Stärke und die Fähigkeit, Widrigkeiten zu überwinden."

Weitere Informationen zur Beleuchtung des Empire State Building finden Sie auf www.esbnyc.com/about/tower-lights/calendar .

Informationen zum Empire State Building

Das Empire State Building überragt die Midtown Manhattan mit einer Höhe von 1.454 Fuß (vom Sockel bis zur Antennenspitze) und gehört dem Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE). Es gilt als das „berühmteste Gebäude der Welt". 2021 feiert das Wahrzeichen im Herzen von New York City sein 90-jähriges Jubiläum.

Mit neuen Investitionen in Energieeffizienz, Infrastruktur, öffentliche Bereiche und Annehmlichkeiten hat das Empire State Building erstklassige Mieter aus einer Vielzahl von Branchen aus der ganzen Welt angezogen. Das Empire State Building ist Teil des 10,1 Millionen Quadratmeter umfassenden Portfolios des ESRT. Der ESRT ist führend auf dem Gebiet der Energieeffizienz und Nachhaltigkeit in seinen Gebäuden und ist das erste Gewerbeimmobilienportfolio in den USA, das das WELL Health-Safety Rating erreicht hat, eine evidenzbasierte, von Dritten verifizierte Bewertung für alle Gebäude- und Anlagenarten, die sich aktuell auf Betriebsrichtlinien, Wartungsprotokolle und Entwurfsstrategien für eine sichere Umgebung angesichts COVID-19 konzentriert und in der Zukunft umfassendere Gesundheits- und Sicherheitsfragen adressiert.

Der ESRT erzielte das höchstmögliche GRESB 5-Sterne-Rating und die höchste Green-Star-Anerkennung sowie eine Punktzahl von 88 in der GRESB-Immobilienbewertung 2020, eine Leistung, die ESRT zu den besten 20 % aller Befragten zählt. GRESB ist weltweit als ein strenger Standard anerkannt, der weithin als einer der besten Maßstäbe für die Nachhaltigkeitsleistung von Immobilienunternehmen und -fonds gilt.

Das Empire State Building wurde in einer von Uber durchgeführten Studie zum beliebtesten Reiseziel der Welt und in einer Umfrage des American Institute of Architects zum Lieblingsgebäude Amerikas ernannt. In der 2. Auflage der Ultimate Edition List von Lonely Planet wurde das Gebäude zur Nummer 1 der New Yorker Sehenswürdigkeiten gekürt. Weitere Informationen zum Empire State Building finden Sie auf www.empirestatebuilding.com , www.facebook.com/empirestatebuilding , www.twitter.com/empirestatebldg , www.instagram.com/empirestatebldg , www.weibo.com/empirestatebuilding , www.youtube.com/esbnyc , www.tiktok.com/@empirestatebldg oder www.pinterest.com/empirestatebldg .

Informationen zum Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) besitzt, verwaltet, betreibt, erwirbt und repositioniert Büro- und Einzelhandelsimmobilien in Manhattan und im Großraum New York, darunter das Empire State Building, das „berühmteste Gebäude der Welt". Der ESRT ist führend auf dem Gebiet der Energieeffizienz und Nachhaltigkeit in seinen Gebäuden und ist das erste Gewerbeimmobilienportfolio in den USA, das das WELL Health-Safety Rating erreicht hat, eine evidenzbasierte, von Dritten verifizierte Bewertung für alle Gebäude- und Anlagenarten, die sich aktuell auf Betriebsrichtlinien, Wartungsprotokolle und Entwurfsstrategien für eine sichere Umgebung angesichts COVID-19 konzentriert und in der Zukunft umfassendere Gesundheits- und Sicherheitsfragen adressiert.

In seinem ersten Jahr erreichte der ESRT das höchstmögliche GRESB 5-Sterne-Rating und die höchste Green-Star-Anerkennung sowie eine Punktzahl von 88 in der GRESB-Immobilienbewertung 2020, eine Leistung, die ESRT zu den besten 20 % aller Befragten zählt. GRESB ist weltweit als ein strenger Standard anerkannt, der weithin als einer der besten Maßstäbe für die Nachhaltigkeitsleistung von Immobilienunternehmen und -fonds gilt.

Das Büro- und Einzelhandelsportfolio des Unternehmens umfasst zum 30. September 2020 eine vermietbare Fläche von 938.320 m², bestehend aus 873.288 vermietbaren m² in 14 Bürogebäuden, darunter neun in Manhattan, drei in Fairfield County, Connecticut, und zwei in Westchester County, New York, sowie ca. 65.032 vermietbare m² im Einzelhandelsportfolio.

Informationen zu iHeartMedia New York

iHeartMedia New York besitzt und betreibt WHTZ-FM, WKTU-FM, WAXQ-FM, WWPR-FM, WLTW-FM, WOR-AM, WWRL-AM und ist Teil von iHeartMedia. iHeartMedia ist das Audio-Unternehmen Nummer eins in den USA und erreicht jeden Monat neun von 10 Amerikanern. Mit einer Viertelmilliarde Hörer pro Monat hat iHeartMedia eine größere Reichweite als jedes andere Medienunternehmen in den USA. Die führende Position des Unternehmens im Bereich Audio reicht über mehrere Plattformen, darunter mehr als 850 Live-Sender auf über 160 Märkten; Digitalradio mittels des iHeartRadio-Digitaldienstes, der auf über 250 Plattformen und 2.000 Geräten verfügbar ist; durch seine Influencer im Äther; soziale Netzwerke; bekannte Live-Musikveranstaltungen; andere digitale Produkte und Newsletter, und Podcasts als Nr. 1 der kommerziellen Podcast-Publisher. iHeartMedia ist in der Audiobranche mit seinem Produkt SmartAudio, das Daten seines enormen Kundenstammes verwendet, zudem in den Bereichen Analytik, Targeting und Zuschreibung für seine Marketingpartner führend. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf iHeartMedia.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1418074/Empire_State_Red_for_COVID_Memorial.jpg