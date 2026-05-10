BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
|
10.05.2026 21:23:19
COVID pioneer BioNTech: The fall of Germany's pandemic hero
BioNTech, once celebrated for its COVID-19 vaccines, is grappling with falling demand, restructuring and the departure of its founders. Can its ambitious cancer trials turn it from a one-hit wonder into a biotech giant?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu BioNTech (ADRs)
Analysen zu BioNTech (ADRs)
|13.04.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.03.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.26
|BioNTech Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|BioNTech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.03.26
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|13.04.26
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|25.03.26
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|10.03.26
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|09.09.24
|BioNTech Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.08.24
|BioNTech Underweight
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|07.11.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|22.08.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|07.05.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|11.03.25
|BioNTech Neutral
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Aktien in diesem Artikel
|BioNTech (ADRs)
|79,10
|-0,69%
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