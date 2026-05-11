BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
|
11.05.2026 11:35:19
COVID pioneer BioNTech: The fall of Germany's pandemic hero
BioNTech, once celebrated for its COVID-19 vaccines, is grappling with falling demand, restructuring and the departure of its founders. Can its ambitious cancer trials turn it from a one-hit wonder into a biotech giant?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BioNTech (ADRs)
Analysen zu BioNTech (ADRs)
|12.05.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.04.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.03.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.26
|BioNTech Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|BioNTech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.04.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.03.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.26
|BioNTech Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|BioNTech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.04.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.03.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.26
|BioNTech Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|BioNTech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.24
|BioNTech Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.08.24
|BioNTech Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|22.08.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|07.05.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|11.03.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BioNTech (ADRs)
|79,05
|-0,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Grün
An den Börsen in Asien geht es am Mittwoch nach oben.