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BioNTech Aktie

BioNTech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026

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12.05.2026 11:03:23

COVID pioneer BioNTech: The fall of Germany's pandemic hero

BioNTech, once celebrated for its COVID-19 vaccines, is grappling with falling demand, restructuring and the departure of its founders. Can its ambitious cancer trials turn it from a one-hit wonder into a biotech giant?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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