BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
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18.05.2026 22:23:20
COVID pioneer BioNTech: The fall of Germany's pandemic hero
BioNTech, once celebrated for its COVID-19 vaccines, is grappling with falling demand, restructuring and the departure of its founders. Can its ambitious cancer trials turn it from a one-hit wonder into a biotech giant?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu BioNTech (ADRs)
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15.05.26
|GNW-News: Aktionärinnen und Aktionäre der BioNTech SE stimmen auf der ordentlichen Hauptversammlung 2026 allen Tagesordnungspunkten zu (dpa-AFX)
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15.05.26
|BioNTech kehrt zu seinen Wurzeln zurück - Aktie in Rot (dpa-AFX)
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12.05.26
|BioNTech-Aktie in Rot: Analyst reduziert Kursziel (dpa-AFX)
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11.05.26
|CSL-Aktie bricht nach Prognosesenkung massiv ein - Chance für BioNTech? (finanzen.at)
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09.05.26
|Biontech: Curevac-Gründer warnt vor gefährlichem Know-how-Verlust (Spiegel Online)
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08.05.26
|Betriebsrat kämpft um Jobs und Standorte von Biontech (dpa-AFX)
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07.05.26
|GNW-News: BioNTech kündigt neues Rückkaufprogramm für American Depositary Shares an (dpa-AFX)
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06.05.26
|BioNTech-Aktie in Rot: Massive Kritik von CureVac-Gründer nach angekündigter Standortschließung (dpa-AFX)
Analysen zu BioNTech (ADRs)
|12.05.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.04.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.03.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.26
|BioNTech Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|BioNTech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.04.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.03.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.26
|BioNTech Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|BioNTech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.04.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.03.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.26
|BioNTech Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|BioNTech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.24
|BioNTech Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.08.24
|BioNTech Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|22.08.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|07.05.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|11.03.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|BioNTech (ADRs)
|76,30
|-0,84%
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