BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
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26.05.2026 02:59:20
COVID pioneer BioNTech: The fall of Germany's pandemic hero
BioNTech, once celebrated for its COVID-19 vaccines, is grappling with falling demand, restructuring and the departure of its founders. Can its ambitious cancer trials turn it from a one-hit wonder into a biotech giant?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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11.05.26
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