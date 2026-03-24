24.03.2026 16:07:26

Covid Relief Loans Are Haunting Small Businesses

The Small Business Administration lent $378 billion to keep businesses afloat. Getting paid back is proving difficult.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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ATX zieht an -- DAX nimmt 23.000-Punkte-Marke ins Visier -- Wall Street höher -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigen sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.
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