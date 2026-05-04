HUB Aktie
WKN DE: A1C7QS / ISIN: JP3770350001
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04.05.2026 14:50:00
Cowboy-Rückruf: Kunden müssen E-Bikes für Rahmentausch selbst zum Hub bringen
Cowboys Rahmentauschprogramm ist in Deutschland angelaufen. Einige Kunden freuen sich über den endlich erfolgten Austausch, andere üben sich in Unverständnis.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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