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27.04.2026 06:31:29
Cowealth Medical China A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Cowealth Medical China A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,02 CNY erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,020 CNY je Aktie gewesen.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 175,7 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 154,3 Millionen CNY.
Redaktion finanzen.at
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