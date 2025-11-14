Cowealth Medical gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cowealth Medical hat am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,42 TWD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cowealth Medical ein EPS von -0,080 TWD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 25,66 Prozent auf 771,6 Millionen TWD. Im Vorjahresviertel hatte Cowealth Medical 1,04 Milliarden TWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at