14.11.2025 06:31:28
Cowealth Medical gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Cowealth Medical hat am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,42 TWD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cowealth Medical ein EPS von -0,080 TWD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 25,66 Prozent auf 771,6 Millionen TWD. Im Vorjahresviertel hatte Cowealth Medical 1,04 Milliarden TWD umgesetzt.
