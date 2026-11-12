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12.11.2026 06:31:28
Cowealth Medical stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Cowealth Medical äußerte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,49 TWD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,410 TWD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 817,6 Millionen TWD – ein Plus von 5,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cowealth Medical 771,6 Millionen TWD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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