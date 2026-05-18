Cowealth Medical vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Cowealth Medical ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cowealth Medical die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,40 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Cowealth Medical ein Ergebnis je Aktie von -0,390 TWD vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Cowealth Medical 702,1 Millionen TWD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 794,3 Millionen TWD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at