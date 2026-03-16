Cowealth Medical: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Cowealth Medical lud am 13.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,07 TWD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cowealth Medical 0,080 TWD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cowealth Medical in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 44,17 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 571,9 Millionen TWD im Vergleich zu 1,02 Milliarden TWD im Vorjahresquartal.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 3,180 TWD. Im Vorjahr waren 0,010 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Cowealth Medical 2,96 Milliarden TWD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 29,49 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 4,19 Milliarden TWD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at