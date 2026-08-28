Cowealth Medical zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cowealth Medical äußerte sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,35 TWD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,300 TWD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 853,8 Millionen TWD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 818,5 Millionen TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at