Cox verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cox veröffentlichte am 09.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,15 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,31 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 3,83 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 0,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 38,69 JPY. Im Vorjahr waren 43,32 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Cox mit einem Umsatz von insgesamt 14,96 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um -2,27 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at