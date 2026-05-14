Coya Therapeutics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Coya Therapeutics äußerte sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -0,32 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,440 USD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 0,3 Millionen USD, gegenüber 0,3 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,85 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at