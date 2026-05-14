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14.05.2026 06:31:29
Coya Therapeutics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Coya Therapeutics äußerte sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei -0,32 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,440 USD je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 0,3 Millionen USD, gegenüber 0,3 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,85 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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