Coya Therapeutics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Coya Therapeutics lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -0,45 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Coya Therapeutics im vergangenen Quartal 0,2 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 93,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coya Therapeutics 3,6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at