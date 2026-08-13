Coya Therapeutics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Coya Therapeutics hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Coya Therapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,360 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 50,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 0,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at