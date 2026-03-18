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18.03.2026 06:31:28
Coya Therapeutics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Coya Therapeutics hat am 16.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,34 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,270 USD. Im Vorjahr hatten -0,980 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 123,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,95 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 3,55 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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