CP ALL: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

CP ALL stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde mit 0,03 SGD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,030 SGD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,00 Prozent auf 9,74 Milliarden SGD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,64 Milliarden SGD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at