CP ALL gewährte Anlegern Blick in die Bücher

CP ALL hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,03 SGD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,020 SGD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 9,64 Milliarden SGD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,87 Milliarden SGD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at