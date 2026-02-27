CP ALL stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CP ALL lud am 25.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde mit 0,03 SGD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,030 SGD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,20 Milliarden SGD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,79 Milliarden SGD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,120 SGD präsentiert. Im Vorjahr hatte CP ALL ein EPS von 0,100 SGD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat CP ALL im vergangenen Geschäftsjahr 39,37 Milliarden SGD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CP ALL 36,32 Milliarden SGD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at