27.02.2026 06:31:29

CP ALL stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CP ALL lud am 25.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde mit 0,03 SGD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,030 SGD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,20 Milliarden SGD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,79 Milliarden SGD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,120 SGD präsentiert. Im Vorjahr hatte CP ALL ein EPS von 0,100 SGD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat CP ALL im vergangenen Geschäftsjahr 39,37 Milliarden SGD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CP ALL 36,32 Milliarden SGD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:22 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10:42 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09:50 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09:50 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen