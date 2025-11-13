CP Axtra: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CP Axtra präsentierte in der am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,18 THB wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 126,47 Milliarden THB umgesetzt, gegenüber 123,73 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at