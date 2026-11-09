CP Axtra informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

CP Axtra hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 THB gegenüber 0,180 THB im Vorjahresquartal verkündet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,44 Prozent auf 129,56 Milliarden THB aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 126,47 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at