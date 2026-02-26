CP Axtra präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CP Axtra hat am 23.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,25 THB gegenüber 0,990 THB je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 133,58 Milliarden THB vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CP Axtra 132,64 Milliarden THB umgesetzt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,900 THB gegenüber 1,61 THB im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 517,80 Milliarden THB – das entspricht einem Zuwachs von 1,78 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 508,75 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at