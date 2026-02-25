CP Axtra präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

CP Axtra hat am 23.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,25 THB eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,990 THB je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 133,58 Milliarden THB – ein Plus von 0,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CP Axtra 132,64 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,900 THB. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,61 THB je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 517,80 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahr waren 508,75 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at