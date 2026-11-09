CP Axtra: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

CP Axtra hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 THB. Im Vorjahresquartal hatten 0,180 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 129,56 Milliarden THB gegenüber 126,47 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at