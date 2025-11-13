CP Axtra: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

CP Axtra hat am 11.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 THB. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,180 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 126,47 Milliarden THB umgesetzt, gegenüber 123,73 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at