14.11.2025 06:31:28
CPALL: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
CPALL hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,73 THB, nach 0,610 THB im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz wurden 242,60 Milliarden THB gegenüber 234,04 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Experten hatten einen Gewinn von 0,725 THB je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 242,43 Milliarden THB erwartet.
