14.11.2025 06:31:28
CPALL: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
CPALL hat am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
In Sachen EPS wurden 0,73 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CPALL 0,610 THB je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 242,60 Milliarden THB vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 234,04 Milliarden THB in den Büchern standen.
