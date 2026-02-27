CPALL: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

CPALL hat am 25.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

CPALL hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,790 THB je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 253,40 Milliarden THB umgesetzt, gegenüber 249,69 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,10 THB eingefahren. Im Vorjahr waren 2,77 THB je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat CPALL 990,66 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 959,00 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at