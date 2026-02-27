|
27.02.2026 06:31:29
CPALL: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
CPALL hat am 25.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
CPALL hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,790 THB je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 253,40 Milliarden THB umgesetzt, gegenüber 249,69 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,10 THB eingefahren. Im Vorjahr waren 2,77 THB je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat CPALL 990,66 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 959,00 Milliarden THB erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.