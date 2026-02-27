27.02.2026 06:31:29

CPALL: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

CPALL hat am 25.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

CPALL hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,790 THB je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 253,40 Milliarden THB umgesetzt, gegenüber 249,69 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,10 THB eingefahren. Im Vorjahr waren 2,77 THB je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat CPALL 990,66 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 959,00 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
06:17 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
06:17 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen