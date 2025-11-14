CPALL hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

CPALL hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,23 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CPALL 0,180 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 7,51 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,72 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at