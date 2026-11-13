CPALL: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

CPALL hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,68 THB, nach 0,730 THB im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CPALL in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 252,93 Milliarden THB im Vergleich zu 242,60 Milliarden THB im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at