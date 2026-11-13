CPALL stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CPALL hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CPALL ein EPS von 0,230 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CPALL im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,26 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,60 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 7,51 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at