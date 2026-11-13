CPALL stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CPALL veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,68 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,730 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 252,93 Milliarden THB umgesetzt, gegenüber 242,60 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at