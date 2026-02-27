CPALL verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CPALL präsentierte am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 THB. Im Vorjahresviertel waren 0,790 THB je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CPALL im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 253,40 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 249,69 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 3,10 THB. Im letzten Jahr hatte CPALL einen Gewinn von 2,77 THB je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 990,66 Milliarden THB vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 959,00 Milliarden THB in den Büchern standen.

