CPALL veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

CPALL äußerte sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 7,87 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CPALL 7,35 Milliarden USD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,940 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,780 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat CPALL 30,13 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,88 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 27,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

