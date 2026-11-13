CPALL: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

CPALL stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0,68 THB je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CPALL noch ein Gewinn pro Aktie von 0,730 THB in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,26 Prozent auf 252,93 Milliarden THB aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 242,60 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at