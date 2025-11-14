CPALL zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CPALL stellte am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0,73 THB gegenüber 0,610 THB je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat CPALL mit einem Umsatz von insgesamt 242,60 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 234,04 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um 3,66 Prozent gesteigert.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,725 THB erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 242,43 Milliarden THB belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at