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18.11.2026 06:31:28
CPI Aerostructures: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
CPI Aerostructures lud am 16.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,10 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,090 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,63 Prozent auf 20,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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