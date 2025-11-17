CPI Aerostructures: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

CPI Aerostructures stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0,09 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CPI Aerostructures noch ein Gewinn pro Aktie von 0,060 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,77 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 19,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at