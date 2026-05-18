CPI Aerostructures: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

CPI Aerostructures hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,09 USD. Im Vorjahresviertel hatte CPI Aerostructures -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17,4 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at