CPI Card Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

CPI Card Group hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 USD. Im Vorjahresviertel hatte CPI Card Group 0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 124,8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 138,0 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at