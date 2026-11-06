CPI Card Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

CPI Card Group hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CPI Card Group 0,190 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 158,4 Millionen USD – ein Plus von 14,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CPI Card Group 138,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at